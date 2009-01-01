деревня Старое Село, Жабинковский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Старое Село

Жабинковский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Озятская волость
365. Старое Село, село бывшее владельческое, дворов 71, жителей 630

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Озятская волость
Старое-СелоДеревня836222118Жабинка
Старое-СелоИмение97222118Жабинка

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Жабинковский район, Озятский сельсовет
д Старое Село473

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Жабинковский район, Озятский сельсовет
д. Старое Село271

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