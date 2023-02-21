деревня Пузырево, деревня Пузырево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Пузырево

Кесовогорский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Бежецкий уезд
1775Пузырево, с. каз.при пруде и колодцах.255043106138Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Беляницкая волость
654. Пузырево, село бывшее государственное, дворов 43, жителей 258, церковь православная, школа, лавка и тркт.

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Бежецкий уезд, Беляницкая волость
31Пузырево48

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кесовогорский район
129777Пузыреводеревня57°38'37°04'O-37-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кесовогорский муниципальный район, Лисковское сельское поселение
28626408201д Пузыреводеревня
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