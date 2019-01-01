деревня Чернцово, Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Чернцово

Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянам д. Чернцово Аргуновской волости Никольского уезда сплава леса в г. Архангельск. 1908 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Чернцова Аргуновской волости Никольского уезда Шмакова на постановление чиновника по крестьянским делам по делу о земле. 1893 г. // Гос. а Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 3) 42, 85. Издание доступно онлайн на сайте Президен Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Шарженской церкви. Список архивн Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6177Чернцово, д. каз.при рч. Шарженге.5153237893

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Аргуновская волость
Чернцова523

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Аргуновская волость
961. Чернцова, деревня бывшая государственная, близь рч. Шарженьге, дворов 33, жителей 219, часовня, 3 торг. амб.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
34564Чернцоводеревня59°53'с.ш.45°04'в.д.O-38-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Никольский муниципальный район, Аргуновское сельское поселение
19634404191д Чернцоводеревня

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