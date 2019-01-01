- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянам д. Чернцово Аргуновской волости Никольского уезда сплава леса в г. Архангельск. 1908 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Чернцова Аргуновской волости Никольского уезда Шмакова на постановление чиновника по крестьянским делам по делу о земле. 1893 г. // Гос. а Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 3) 42, 85. Издание доступно онлайн на сайте Президен Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Шарженской церкви. Список архивн Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6177Чернцово, д. каз.при рч. Шарженге.5153237893
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Чернцова523
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
961. Чернцова, деревня бывшая государственная, близь рч. Шарженьге, дворов 33, жителей 219, часовня, 3 торг. амб.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34564Чернцоводеревня59°53'с.ш.45°04'в.д.O-38-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634404191д Чернцоводеревня