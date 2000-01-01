посёлок Колга-Яани, посёлок Колга-Яани, Viljandi vald, Viljandi maakond (на 2022) — Familio

Колга-Яани

Viljandi vald, Viljandi maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Вильяндиский район, Колга-Яаниский сельсовет
село Колга-Яани4235740

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Viljandi maakond, Viljandi vald
Kolga-Jaani alevikalevik
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