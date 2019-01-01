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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об опеке над имуществом умершей кр-ки Владимирской губ., Юрьевского уезда, Симской вол., д. Маркова Дарьи Алексеевны Фунтчиковой по неплатежу ею долгов. 1905–1906 гг Показать все
Дело об учреждении опеки над личностью малолетних детей умершего крестьянина Владимирской губернии Юрьевского уезда Симской волости деревни Марково Михаила Ефимова Щекоту Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6072Марково, д. вл.при пруде.2424206892
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Сима, Матвейщено, Радованъе и Шегодское. Д. Коленово, Теслово, Марково, Бильдино, Туково и Деревенька25А. Б. Голицын117861325
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
7507Марково деревня2453287242
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
307993Марководеревня56°41'39°31'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17656448171д Марководеревня