деревня Марково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Марково

Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Владимирской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об опеке над имуществом умершей кр-ки Владимирской губ., Юрьевского уезда, Симской вол., д. Маркова Дарьи Алексеевны Фунтчиковой по неплатежу ею долгов. 1905–1906 гг Показать все
Дело об учреждении опеки над личностью малолетних детей умершего крестьянина Владимирской губернии Юрьевского уезда Симской волости деревни Марково Михаила Ефимова Щекоту Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6072Марково, д. вл.при пруде.2424206892

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Сима, Матвейщено, Радованъе и Шегодское. Д. Коленово, Теслово, Марково, Бильдино, Туково и Деревенька25А. Б. Голицын117861325

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Симская волость
7507Марково деревня2453287242

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Юрьев-Польский район
307993Марководеревня56°41'39°31'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Юрьев-Польский муниципальный район, Симское сельское поселение
17656448171д Марководеревня

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