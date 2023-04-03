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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2229Перевлис, с. вл.при р. Проне.4012100670640Церковь православная 1. Ярмарка 1. Еженедельные Базары.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Пронский уезд
Село Перевлес с 4 селениями36Ив. Ив. Барыков88537198
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
825. Перевлес, село бывшее владельческое, при реке Проне, дворов 150, жителей 1015, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа, 3 лавки Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Перевлес137239309889301229005912сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Перевлес, село3851при р. Проне22080281716195040—волостн. правл.Церк. кам., зем. шк., ярм. ежен. баз. по четв., 5 склад. лесных, кузн., лесн. прист., каз. винная лав. вол. правл., хлебопаш
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1282Перевлессело54°15'с.ш.40°12'в.д.N-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648460141с Перевлессело