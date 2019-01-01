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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянину д. Фалалеево Страдной волости Устюгского уезда А. Брызгалову сплава леса в г. Архангельск. 1907–1908 гг. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Дело о предоставлении податной льготы крестьянину дер. Фалалеево Страдной волости Сыроватскому Александру. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Де Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10675Фалелеево, д. каз.при рч. Луженьге.27½27½72734
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
8988ФалилеевоЛуженгское.Николаевский-Луженскийбывшие государственные2618194644
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
276665Фалалееводеревня60°39'с.ш.45°54'в.д.P-38-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19614456211д Фалалееводеревня