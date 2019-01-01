деревня Фалалеево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Фалалеево

Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянину д. Фалалеево Страдной волости Устюгского уезда А. Брызгалову сплава леса в г. Архангельск. 1907–1908 гг. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Дело о предоставлении податной льготы крестьянину дер. Фалалеево Страдной волости Сыроватскому Александру. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Де Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10675Фалелеево, д. каз.при рч. Луженьге.27½27½72734

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Страдная волость
8988ФалилеевоЛуженгское.Николаевский-Луженскийбывшие государственные2618194644

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Великоустюгский район
276665Фалалееводеревня60°39'с.ш.45°54'в.д.P-38-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный район, Самотовинское сельское поселение
19614456211д Фалалееводеревня

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