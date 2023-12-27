деревня Свято-Борисовка, деревня Свято-Борисовка, Велино-Будищская волость, Зиньковский уезд (на 1900) — Familio

Свято-Борисовка

Велино-Будищская волость, Зиньковский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1029Свято-Борисовка, (Голтва), д. вл.при рч. Ольховой Голтве.391271217

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
С. Иорданск и Д. Свято-Борисово8Яков и Мавра Лихопоевы19243

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Велино-Будищская волость
6.0Голтва (Хмелики, Святоборисовка) хуторВелико-Будищское козаков640
6.0Голтва (Хмелики, Святоборисовка) хуторВелико-Будищское крестьян собственников640
Зиньковский уезд, Иордановская волость
3.0Свято-Борисовка деревняИордановское1240
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