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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1321Траханиотово (Васильевское), с. вл.при рч. Ардаматке.1242185554621Церковь православная 1. Мельниц 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
С. Траханиотово, Д. Шелемис, Григорьевка и Ржавка9Малолетние наследники Князя Белосельского-Белозерского108213351
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
694. Траханиотово (Васильевское), при речке Ардаматке, дворов 251, жителей 1151, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, часовня, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48173Траханиотовосело53°15'46°34'N-38-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56640416111с Траханиотовосело