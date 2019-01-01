село Покровское, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Покровское

Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2691Покровское, с. вл.при рч. Мостье.332052017331741Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Покровская волость
1026. Покровское, село бывшее владельческое, при речке М. Мостье, дворов 537, жителей 2970, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Покровская волость
село Покровское1802552161079299829285926сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Покровская волость
Покровское село5683при р. Малом Мостье впад. в р. Бол. Мостье56717571941369810035волостн. правл.Церк. кам., 2 шк. см., шк. жен., скот. и маслод., М. З. и Г. И., 2 вод. мельн., 2 крупорушки, каз. вин. лав. и 1 пар. мельн., однодн. ярмар. 24 Июня, молоч. ферма
Г. Хомякова владел. усадьба5685при р. Больш. Мостье20466610035Покровское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ухоловский район
1184Покровскоесело53°54'с.ш.40°25'в.д.N-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ухоловский муниципальный район, Ольховское сельское поселение
61650450106с Покровскоесело

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