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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2691Покровское, с. вл.при рч. Мостье.332052017331741Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1026. Покровское, село бывшее владельческое, при речке М. Мостье, дворов 537, жителей 2970, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Покровское1802552161079299829285926сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Покровское село5683при р. Малом Мостье впад. в р. Бол. Мостье56717571941369810035—волостн. правл.Церк. кам., 2 шк. см., шк. жен., скот. и маслод., М. З. и Г. И., 2 вод. мельн., 2 крупорушки, каз. вин. лав. и 1 пар. мельн., однодн. ярмар. 24 Июня, молоч. ферма
Г. Хомякова владел. усадьба5685при р. Больш. Мостье—20466610035—Покровское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1184Покровскоесело53°54'с.ш.40°25'в.д.N-37-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61650450106с Покровскоесело