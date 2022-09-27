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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2690На Курваши - у Церкви (Сельга), с.при Сельг-ручье.137½10¾195259Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
496. На Курвуши у церкви (Сельга), село бывшее государственное, дворов 21, жителей 166, 2 церкви православных
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
15921. На Курвоши у церки (Сельга)КурвошскоеПри колодцах138¾12До ближайшего поселения: 200 с. До школы: школа. До почтового отделения: 12. До пароходной пристани: 30. Крестьянское: 25. Не крестьянское: —. Крестьянское: 26. Не крестьянское: 2. Крестьянское: 81. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 72. Не крестьянское: 2.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33405Курвошский Погостдеревня60°47'с.ш.35°25'в.д.P-36-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622444126д Курвошский Погостдеревня