село Кильмаевка, село Кильмаевка, Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Кильмаевка

Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области
Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
424Верхний каменный Брод (Кильмавка), д. каз.при ручье.30958206217

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Украинцевская волость
310. В. Каменный Брод (Кильмавка), деревня бывшая государственная, при речке Шеркаисе, дворов 68, жителей 466, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Иссинский район
47494Кильмаевкасело53°49'44°44'N-38-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Иссинский муниципальный район, Сельское поселение Каменно-Бродский сельсовет
56626413116с Кильмаевкасело
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