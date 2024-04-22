село Казинка, село Казинка, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Казинка

Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ставропольский уезд
80Отселок Казинский.при р. Казинке.27½116434435великороссыправославныеМолитвенный дом 1, хлеб обществ. магазин 1, питейный дом 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Шпаковский район
87787Казинкасело45°18'42°13'L-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Шпаковский муниципальный район, Сельское поселение Казинский сельсовет
7658408101с Казинка#Н/Д
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