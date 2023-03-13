городской посёлок Старобин, Солигорский район, Минская область (на 2021) — Familio

Старобин

Солигорский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Старобинская волость
854. Старобин, местечко бывшее владельческое, при реке Сдуче, дворов 62, жителей 496, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 2 церкви православные, 3 евр. шк., Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Слуцкий уезд, Старобинская волость
местечко Старобин1981185566912825890560811498388

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Старобинская волость
Старобин, мест.1773280120735

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Солигорский район
гп Старобин5568

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Солигорский район, Старобинский сельсовет
гп Старобин1966

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