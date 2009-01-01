агрогородок Подороск, Волковысский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Подороск

Волковысский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Подоросская волость
285. Подороск, село бывшее владельческое, при реке Зельвянке, дворов 20, жителей 220, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, школа, кузни Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Волковысский уезд, Подороская волость
село Подороск87144765042618441807365160

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Подороская волость
ПодороскСело457312325Подороск
ПодороскУсадьба15312325Подороск
ПодороскИмение127312325Подороск
ПодороскФерма10312425Подороск

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Волковысский район, Подоросский сельсовет
д Подороск602

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Волковысский район, Подоросский сельсовет
аг. Подороск244

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