посёлок Редант, Владикавказский округ, Терская область (на 1890) — Familio

Редант

Владикавказский округ, Терская область (на 1890)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Северной Осетии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Терская область, Владикавказский округ, Редант местечко
местечко Редант 275021173739763

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