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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
157. Поречье, 1-е, село бывшее владельческое, при реке Птиче, дворов 36, жителей 214, церковь православная
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Поречье, деревня5217722157522
Поречье, застенок1871622167521
Поречье, село4877022157522
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Поречье573
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Поречье310