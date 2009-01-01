агрогородок Поречье, Октябрьский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Поречье

Октябрьский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Рудобельская волость
157. Поречье, 1-е, село бывшее владельческое, при реке Птиче, дворов 36, жителей 214, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Рудобельская волость
Поречье, деревня5217722157522
Поречье, застенок1871622167521
Поречье, село4877022157522

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Октябрьский район, Поречский сельсовет
д Поречье573

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Октябрьский район, Поречский сельсовет
аг. Поречье310

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