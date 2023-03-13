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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином с. Пуговицино, Выскатской волости, Гдовского уезда, Ф. Ивановым. 1892–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О незаконном приеме в сельское общество дер. Пуговицыно Выскатской волости Гдовского уезда В. Аркадьева. 1901–1904 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
847Пуговицыно, д. Павл. гор. пр.при колодце.4612103334
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
83. Луговицына (Пуговкина), деревня бывшая владельческая, при речке Кушелке, дворов 11, жителей 76, 2 гонч. зав.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Пуговицино д.471 стан1881 участок15станция Поля.