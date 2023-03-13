деревня Пуговицыно, Выскатская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Пуговицыно

Выскатская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином с. Пуговицино, Выскатской волости, Гдовского уезда, Ф. Ивановым. 1892–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О незаконном приеме в сельское общество дер. Пуговицыно Выскатской волости Гдовского уезда В. Аркадьева. 1901–1904 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
847Пуговицыно, д. Павл. гор. пр.при колодце.4612103334

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Выскатская волость
83. Луговицына (Пуговкина), деревня бывшая владельческая, при речке Кушелке, дворов 11, жителей 76, 2 гонч. зав.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Выскатская волость
Пуговицино д.471 стан1881 участок15станция Поля.

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