посёлок совхоза "Россия", посёлок совхоза "Россия", Сампурский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

совхоза "Россия"

Сампурский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Сампурский район
77285совхоза"Россия"посёлок52°15'41°36'N-37-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Сампурский муниципальный район, Сельское поселение Ивановский сельсовет
68632430124п совхоза "Россия"поселок
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