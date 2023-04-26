село Косы, село Косы, Одеська область (на 2018) — Familio

Косы

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1057Косы, с. вл.при рч. Ягорлыке.383868246267Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Нестоитская волость
257. Коссы, село бывшее владельческое, при речке Сухом Ягорлыке, дворов 108, жителей 609, церковь православная, школа, питейный дом, лавка
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Коссовская волость
324. Коссы, село бывшее владельческое, дворов 93, жителей 482, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Нестоитская волость
Коссы22310343015

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Бирзуловская волость
село Коссы (сельское общество)179313405718

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17135Косиселоцентр сільської радир-н Подільськийсільрада Косівська
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