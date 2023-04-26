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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1057Косы, с. вл.при рч. Ягорлыке.383868246267Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
257. Коссы, село бывшее владельческое, при речке Сухом Ягорлыке, дворов 108, жителей 609, церковь православная, школа, питейный дом, лавка
324. Коссы, село бывшее владельческое, дворов 93, жителей 482, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа
Список населённых мест Подольской губернии 1905 года
НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Коссы22310343015
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Коссы (сельское общество)179313405718
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17135Косиселоцентр сільської радир-н Подільськийсільрада Косівська