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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2489Устимовка, с. вл.при рч. Кагамлыке.298102458434Церковь православная 1. Заводов 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
484. Устимовка, село бывшее владельческое, дворов 88, жителей 336, церковь православная, питейный дом, лавка, 7 ветряных мельниц, маслобойня, кирпичный и винокуренный зав Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
32.0Малая Устимовка деревняУстимовское крестьян собственников 1-ое630
32.0Малая Устимовка деревняУстимовское крестьян собственников 2-ое630
37.0Большая Устимовка селоУстимовское крестьян собственников 3-е6309292—165267274541
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17932Устимівкаселор-н ГлобинськийГлобинська міська об'єднана територіальна громада