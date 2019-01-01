деревня Рудино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Рудино

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина дер. Рудина Огарковской волости Грязовецкого уезда Молчанова за выкуп двух наделов земли. 1893–1894 гг. // Гос. архив Вол Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Рудино Огарковской волости Грязовецкого уезда Микешиной на приговор крестьян об изъятии у нее земли. 1893–1895 гг. // Гос. архив Вологодско Показать все
Дело о поступлении особого взноса в Грязовецкое казначейство от крестьянина И. Белкова на выкуп одного надела земли по дер. Рудиной Огарковской волости. 1884–1886 гг. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Перцовской церкви. Список архивных дел по при Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2765Рудино, д. вл.при рч. Ястребке.510123634

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Сц. Рудино21Ек. Анд. Фуфаенская37213

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Огарковская волость
71РудиноШевяковскоебывшие помещичьи225974

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шепяковская волость
Рудино3543270деревняРусские336788155

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Перцевский сельсовет
Рудино 2124деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: —.3633

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
248918Рудинодеревня58°55'с.ш.40°22'в.д.O-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Перцевское сельское поселение
19624464466д Рудинодеревня

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