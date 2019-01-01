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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина дер. Рудина Огарковской волости Грязовецкого уезда Молчанова за выкуп двух наделов земли. 1893–1894 гг. // Гос. архив Вол Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Рудино Огарковской волости Грязовецкого уезда Микешиной на приговор крестьян об изъятии у нее земли. 1893–1895 гг. // Гос. архив Вологодско Показать все
Дело о поступлении особого взноса в Грязовецкое казначейство от крестьянина И. Белкова на выкуп одного надела земли по дер. Рудиной Огарковской волости. 1884–1886 гг. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Перцовской церкви. Список архивных дел по при Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2765Рудино, д. вл.при рч. Ястребке.510123634
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Сц. Рудино21Ек. Анд. Фуфаенская37213
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
71РудиноШевяковскоебывшие помещичьи225974
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Рудино3543270деревняРусские336788155
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Рудино 2124деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: —.3633
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
248918Рудинодеревня58°55'с.ш.40°22'в.д.O-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624464466д Рудинодеревня