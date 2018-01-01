село Вороновцы, Вінницька область (на 2018) — Familio

Вороновцы

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Литинский уезд, Улановская волость
915. Воропинцы, село бывшее владельческое, при речке Сноводе, дворов 121, жителей 800, церковь православная, питейный дом, водяная мельница

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Литинский уезд, Улановская волость
Воронинцы2781376494

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2466Воронівціселор-н Хмільницькийсільрада Уланівська

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