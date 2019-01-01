село Оскуй, Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Оскуй

Чудовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 4) 14. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Грузинская волость
25. Оскуй, село бывшее государственное, при реке Оскуе, дворов 80, жителей 381, церковь православная, школа, 2 лавки

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Грузинсиая волость
36Оскуй (сел.)2-го стана, 2-го зем. уч.Оскуйекого13016832833966710118+земледелиелесные заработкиГрузинск. шоссе и спл. река Оскуя.рекаЦерковь, богадельня, 2 школы, пчт. т. от., цчт. ст., земская конная станция, фельд., п. п., 3 мел., 2 чайные и 1 вин. лав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Чудовский район
312798Оскуйсело59°17'00"32°05'00"O-36-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение
49650402271с Оскуйсело

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