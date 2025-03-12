посёлок городского типа Магдалиновка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Магдалиновка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд
1538Магдалиновка (Мандовка), с. вл.при рч. Чаплинке.453585329326Церковь православная 1. Ярмарок 2. Заводов 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Магдалиновская волость
512. Магдалиновка, село бывшее владельческое, при речке Чаплинке, дворов 120, жителей 604, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, почтова Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Магдалиновская волость
село Магдалиновка154313061047911361140227617

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Новомосковский уезд, Магдалиновская волость
1. № по учету земель: 1333.Магдалиновкабывшие помещичьи198504468972

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4300Магдалинівкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Магдалинівськийселищна рада Магдалинівська

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