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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1121Линево озеро (Устенбах), колон. нем.при оз. Линевом.907032218191859Церковь лютеранская 1. Училище. Сарпинковое заведение. Заводов кожевенных 6. Маслобойни 3. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
546. Линево Озеро (Гуссенбах), селение колонистов, при озере Линеве, дворов 442, жителей 4517, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь православная, шк Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
колония Линево-Озеро 1531212561516318130346215сведений нет
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13787Линевораб.посёлок50°53,0' с.ш.44°50,0' в.д.M-38-042
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18612162051рп Линеворабочий поселок