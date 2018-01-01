рабочий посёлок Линево, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Линево

Жирновский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1121Линево озеро (Устенбах), колон. нем.при оз. Линевом.907032218191859Церковь лютеранская 1. Училище. Сарпинковое заведение. Заводов кожевенных 6. Маслобойни 3. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Линево-Озерская волость
546. Линево Озеро (Гуссенбах), селение колонистов, при озере Линеве, дворов 442, жителей 4517, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь православная, шк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Линево-Озерская волость
колония Линево-Озеро 1531212561516318130346215сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Жирновский район
13787Линевораб.посёлок50°53,0' с.ш.44°50,0' в.д.M-38-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Жирновский муниципальный район, Линевское городское поселение
18612162051рп Линеворабочий поселок

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