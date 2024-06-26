деревня Крапивники, Воложинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Крапивники

Воложинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Гермакишская волость
Крапивники, ус. ( Троянского), жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 1,25, у. гор. 53 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Молодечно 34 в.
Крапивники, д., жит. 213 (96 м. 117 ж.), дес. 255, у. гор. 50 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 34, ст. ж. д. Молодечно 34 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Воложинский район, Яршевичский сельсовет
д Крапивники31

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Воложинский район, Першайский сельсовет
д. Крапивники52

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