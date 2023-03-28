деревня Люшнево, Барановичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Люшнево

Барановичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Люшневская волость
507. Люшнево, село бывшее владельческое, дворов 55, жителей 572, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церковь православная, питейный дом. В 6 верстах — хут. Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Люшневская волость
село Люшнево16359454891093360333796982242

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Люшневская волость
ЛюшневоСело91255318Миловиды
ЛюшневоИмение7555318Миловиды

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Барановичский район, Тешевлянский сельсовет
д Люшнево293

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Барановичский район, Новомышский сельсовет
д. Люшнево229

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