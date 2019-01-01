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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
дело по отношению Управления казенной палаты о предоставлении податной льготы крестьянину дер. Зеленки Миньковской волости. 1904 г. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Зеленики Миньковской волости Дерягиной Апполинарии на решение уездного съезда по делу об изъятии мукомольной мельницы у крестьянина Дерягин Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Демьяновской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9838Зеленики, д. каз.при р. Вотче.75421990110
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1315. Зеленики, деревня бывшая государственная, при речке Вотче, дворов 14, жителей 84, земская почтовая станция
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2121ЗеленникиКосиковское.Троицкийбывшие государственные601860170181
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Зеленики86121деревняРусские73176205381
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Зеленики (скков,кх.,1 торг. зав.,шк. I ст.) 3706деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.Зимнее: 257 км. Летнее: —.6873
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33229Зеленикдеревня59°51'с.ш.43°29'в.д.O-38-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608404118д Зеленикдеревня