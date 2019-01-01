деревня Зеленик, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Зеленик

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
дело по отношению Управления казенной палаты о предоставлении податной льготы крестьянину дер. Зеленки Миньковской волости. 1904 г. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Зеленики Миньковской волости Дерягиной Апполинарии на решение уездного съезда по делу об изъятии мукомольной мельницы у крестьянина Дерягин Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Демьяновской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9838Зеленики, д. каз.при р. Вотче.75421990110

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Миньковская волость
1315. Зеленики, деревня бывшая государственная, при речке Вотче, дворов 14, жителей 84, земская почтовая станция

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Миньковская волость
2121ЗеленникиКосиковское.Троицкийбывшие государственные601860170181

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Леденгская волость
Зеленики86121деревняРусские73176205381

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Косиковский сельсовет
Зеленики (скков,кх.,1 торг. зав.,шк. I ст.) 3706деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.Зимнее: 257 км. Летнее: —.6873

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
33229Зеленикдеревня59°51'с.ш.43°29'в.д.O-38-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Бабушкинское сельское поселение
19608404118д Зеленикдеревня

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