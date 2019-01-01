деревня Ловыгино, Сокольский, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Ловыгино

Сокольский, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Макарьевской уезд
7481Ловыгино, д.при рч. Белянке.10135135162Ловыгинское волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Ловыгинская волость
882. Ловыгино, деревня бывшая удельная, дворов 16, жителей 123, волостное правление (уездный город в 121 версте), школа

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Ловыгинская волость
деревня Ловыгина16311687695126531273842696920

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Макарьевский уезд, Ловыгинская волость
Ловыгино д., ш.руч. БелянкаПуч.-Ков. 121231196577142Всего по волости промышленников 2113 человек. Из них торговцев 552 человека, в речном промысле участвуют 432 челов., в лесном 180 челов. Извозом занимаются 313 челов. , с Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сокольский район
19830Ловыгинодеревня57°01'43°20'O-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сокольский
22749000494д Ловыгинодеревня

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