деревня Юшково, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Юшково

Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьян С. и Ф. Шушковых деревни Юшково Богоявленской волости Великоустюгского уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Оп Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Юшковой Богоявленской волости Великоустюгского уезда Шушкова на действия писаря Рубцова. 1892–1893 гг. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Дело об оставлении крестьян дер. Юшковой Богоявленской волости Великоустюгского уезда на занятом ими земельном участке под названием «Вороний Угор». 1892–1896 гг. // Гос. Показать все
Дело о предоставлении отсрочки по отбыванию воинской повинности до окончания образования в фельдшерской школе крестьянину деревни Юшкова Богоявленской волости Устюгского Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10400Южково (Порошин двор), д. каз.при рч. Пурсанге.148½148½185876

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Богоявленская волость
103103ЮшковоБогоявленск.Богоявленскийбывшие государственные153345120140

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Нюксенский район
284082Юшководеревня60°12'с.ш.44°22'в.д.P-38-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Нюксенский муниципальный район, Городищенское сельское поселение
19636424456д Юшководеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.