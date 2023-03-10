- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьян С. и Ф. Шушковых деревни Юшково Богоявленской волости Великоустюгского уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Оп Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Юшковой Богоявленской волости Великоустюгского уезда Шушкова на действия писаря Рубцова. 1892–1893 гг. // Гос. архив Вологодской области. Показать все
Дело об оставлении крестьян дер. Юшковой Богоявленской волости Великоустюгского уезда на занятом ими земельном участке под названием «Вороний Угор». 1892–1896 гг. // Гос. Показать все
Дело о предоставлении отсрочки по отбыванию воинской повинности до окончания образования в фельдшерской школе крестьянину деревни Юшкова Богоявленской волости Устюгского Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10400Южково (Порошин двор), д. каз.при рч. Пурсанге.148½148½185876
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
103103ЮшковоБогоявленск.Богоявленскийбывшие государственные153345120140
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
284082Юшководеревня60°12'с.ш.44°22'в.д.P-38-137
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19636424456д Юшководеревня