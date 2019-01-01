деревня Никулино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Никулино

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по иску крестьянки Грязовецкого уезда Гаврильцевской волости дер. Никулино М. С. Кононовой к унтер-офицеру запаса из мещан города Рязани К. И. Чернавскому об истребо Показать все
Дело по прошению государственного крестьянина д. Никулина Гаврильцевской вол. Грязовецкого уезда Малыгина о выдаче пособия за сгоревший у него дом. 1868–1869 гг. // Гос. Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Никулина Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда Цюмовой на неправильное изъятие у нее земли. 1893–1894 гг. // Гос. архив Вологодской обл Показать все
Дело по ходатайству уполномоченного крестьян дер. Никулино Гаврильцевской волости Долинина Василия о разрешении выдачи крестьянам означенного селения 2524 рублей за покуп Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Бурдуковской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3468Никулино, д. каз.при рч. Попрышке.2515½175052

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Гаврильцевская волость
127НикулиноБолотовскоебывшие государственные36103105

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шепяковская волость
Никулино3488215деревняРусские4785107192

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Марковский сельсовет
Никулино 932деревняЗимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.4747

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
34170Никулинодеревня59°06'с.ш.40°10'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Подлесное сельское поселение
19620468298д Никулинодеревня

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