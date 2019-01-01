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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по иску крестьянки Грязовецкого уезда Гаврильцевской волости дер. Никулино М. С. Кононовой к унтер-офицеру запаса из мещан города Рязани К. И. Чернавскому об истребо Показать все
Дело по прошению государственного крестьянина д. Никулина Гаврильцевской вол. Грязовецкого уезда Малыгина о выдаче пособия за сгоревший у него дом. 1868–1869 гг. // Гос. Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Никулина Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда Цюмовой на неправильное изъятие у нее земли. 1893–1894 гг. // Гос. архив Вологодской обл Показать все
Дело по ходатайству уполномоченного крестьян дер. Никулино Гаврильцевской волости Долинина Василия о разрешении выдачи крестьянам означенного селения 2524 рублей за покуп Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Бурдуковской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3468Никулино, д. каз.при рч. Попрышке.2515½175052
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
127НикулиноБолотовскоебывшие государственные36103105
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Никулино3488215деревняРусские4785107192
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Никулино 932деревняЗимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.4747
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34170Никулинодеревня59°06'с.ш.40°10'в.д.O-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620468298д Никулинодеревня