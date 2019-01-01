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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе государственного крестьянина д. Тасицы Миньковской вол. Тотемского уезда Л. И. Власова на потивозаконные действия волостного старшины. 1867 г. // Гос. архи Показать все
Дело по жалобе государственного крестьянин д. Талицы Миньковской вол. Тотемского уезда В. И. Власова на захват сенных покосов крестьянином д. Веретьи М. В. Власовым. 1871 Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 320, 321. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Вотчинской церкви. Список архивн Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9864Талица, д. каз.при рч. Талице.756361189209
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1326. Талица, деревня бывшая государственная, при речке Талице, дворов 58, жителей 348, часовня, 2 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5252ТалицыТалицкое.Михаило-Архангельскийбывшие государственные801585227256
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Талица (сс.,кх.,1 торгов. зав.,шк. I ст.) 3681деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.Зимнее: 337 км. Летнее: —.114114
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35269Талицадеревня59°39'с.ш.43°43'в.д.O-38-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608444176д Талицадеревня