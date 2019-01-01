железнодорожная станция Балтинка, железнодорожная станция Балтинка, Сердобский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Балтинка

Сердобский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Сердобский район
47788Балтинкаж.-д.ст.(нп)52°34'44°21'N-38-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Сердобский муниципальный район, Сельское поселение Песчанский сельсовет
56656425106ж/д ст Балтинкажелезнодорожная станция
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