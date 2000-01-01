село Исаевское, село Исаевское, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Исаевское

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Боровковым Федором Александровичем, крестьянином с. Исаевское Щадневской вол. Ростовского у. 1892–1893 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Показать все
Дело о выкупе 1 надела Печиной Прасковьей Ивановной, крестьянкой с. Исаевское Щадневской вол. Ростовского у. 1893 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Показать все
Дело об учреждении Исаевского общества потребителей в селе Исаевском, Щадневской волости, Ростовского уезда. 1915 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 7. Показать все
По жалобе гр. с. Исаевского Щадневской вол. Михаила Алексеевича Саранцева, Василия Григорьевича Косарева и Василия Новикова. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г Показать все
По жалобе гр. с. Исаевского Щадневской вол. Алексея Гавриловича, Татьяны Степановны Тумановых о разделе. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-16 Показать все
Соглашение и описи на передачу церковного имущества церкви Введения во Храм Пресвятой Богородичы села Исаевское Щадневской волости членам церковно-приходской общины за 19 Показать все
Дело по жалобе церковного совета с. Исаевского, Щадневской волости о выселении из дома гражданина Н. А. Савинского. 1921 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове Показать все
Дело о признании хозяйства гражданина с. Исаевского Щадневской волости А. Е. Гаврилычева интенсивным. 1921–1922 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р Показать все
Дело о признании хозяйства гражданина с. Исаевского Щадневской волости О. И. Гаврилычева интенсивным. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Показать все
Дело о возвращении земли гражданину с. Исаевского Щадневской волости А. Н. Гаврилычеву. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело Показать все
Дело о возвращении земли гражданину с. Исаевского Щадневской волости А. И. Шустову. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 1. Дело 1392 Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Исаевское, Щадневской волости А. И. Гатилова с И. М. Гатиловым. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фон Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан с. Исаевское, Щадневской волости Д. И. Туманова, А. И. Туманова и Е. И. Туманова. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Дело по условию гражданина села Исаевское Щадневской волости Аристарха Ивановича Шустова о получении земли, взятой обществом в 1920 г. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7109Исаевское, с. вл.при рч. Кичме.341945149189Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Ярославская губерния, Ростовский уезд
С. Исаевское с 2 дер.15Вас. Алекс. Васильчиков27687

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Щадневская волость
438. Исаевское, село бывшее владельческое, дворов 54, жителей 297, церковь православная, часовня

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щадневская волость
с. ИсаевскоеIII. Исаевское общество35369Исаевский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
4673Исаевскоесело57°02'39°42'O-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Исаевское сельское поселение
24609428101с Исаевскоесело
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