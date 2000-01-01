село Суходол, село Суходол — Familio

Суходол

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд
2258Суходол, с. вл.при р. Северном Донце.481874283297Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Суходольская волость
743. Суходол, село бывшее владельческое, при реке Северном Донце, дворов 149, жителей 787, волостное правление (уездный город в 48 верстах), церковь православная, лавка, Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Славяносербский уезд, Николаевская волость
3Суходол I ч.бывшие помещичьи140340366706
4Суходол II ч.бывшие помещичьи88290214504

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-46960Суходілселор-н Станично-Луганськийсільрада Миколаївська
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