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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2258Суходол, с. вл.при р. Северном Донце.481874283297Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
743. Суходол, село бывшее владельческое, при реке Северном Донце, дворов 149, жителей 787, волостное правление (уездный город в 48 верстах), церковь православная, лавка, Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
3Суходол I ч.бывшие помещичьи140340366706
4Суходол II ч.бывшие помещичьи88290214504
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-46960Суходілселор-н Станично-Луганськийсільрада Миколаївська