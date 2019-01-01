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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись д. Хоненевка Еланской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4155.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Щербина в д. Хоненевка Еланской волости Пензенского уезда. 1918–1921 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись 2. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
91Хоненевка (Холеневка, Завольная), д. вл.при руч. Сухой или Малой Елани.261999336361Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
34. Ханеновка Завольная, деревня бывшая владельческая, при речке Елани, дворов 147, жителей 772
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46979Ханеневкадеревня53°03'44°43'N-38-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56655410126д Ханеневкадеревня