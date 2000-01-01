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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О приеме в рекруты по найму Илле, бывшего крепостного Кайдановой, Петербургского уезда Белоостровской волости деревни Мертути за крестьянина Медовикова Ярославской губерн Показать все
По жалобе крестьянина дер. Мертут Белоостровской волости Петербургского уезда Кристофора Михайловича Саволайне на постановление уездного съезда об отказе в выселении из е Показать все
О продаже земли крестьянином д. Мертут Белоостровской волости Петербургского уезда М. Линдине. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
434Мертути, д. вл.при колодце.3117287481
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Мертуть д.332 стан1342 участок25станция Белоостров, Финляндской железной дороги