деревня Пенья, деревня Пенья, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Пенья

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7390Пеньё, д. вл.при рч. Ершице.5540102737

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Гарская волость
261. Пенье, деревня бывшая владельческая, при речке Сахте, дворов 10, жителей 55, картоф.-терочн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Гарская волость
д. ПеньеI. Алексеевское общество191012Алексеевский в Гарях приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
588504Пеньядеревня56°53'39°47'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Ильинское городское поселение
24609151151д Пеньядеревня
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