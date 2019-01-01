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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о признании права на пользование землей за гражданами Дергуновым, Матвеевым и др. села Березовец, Березовецкой волости, Новосильского уезда, Тульской губернии. 1922– Показать все
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Сергея Назарова, Николая Воробьева и Ефима Ишутина на постановление Но Показать все
Дело о возобновлении межевых знаков при выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Василию Федорову Рудневу. 1911 г. // Показать все
Протокол, повестки и тетрадь вычислений землемера Матвеева по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Василию Показать все
Протокол и повестка землемера Кузовлева по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Василию Федорову Рудневу. 1 Показать все
Протокол, справка землемера Гировского и заявление сельского старосты Ефима Терехова по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Давиду Изотову Пантюхину. 1912 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Василию Федорову Рудневу. 1912 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Давиду Изотову Пантюхину. 1913 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Протокол и повестки землемера Минаева по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Давиду Изотову Пантюхину. 191 Показать все
Тетрадь вычислений по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Александры Парфеновой Ашурковой с детьми Матреной и Федором. 1916 Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьян с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Екатерины и Ивана Терентьевых Ерохиных. 1916 г. // Гос. архив Тульск Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Дмитрия Сергеева Казачкова. 1916 г. // Гос. архив Тульской област Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Харитиньи Федотовой Комаровой с детьми: Прасковьей, Христиной, Авд Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьян с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Ивана Иванова Кузовкова (первого) и Ивана Иванова Кузовкова (второго Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянок с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Татьяны и Марии Михайловых Пантюхиных. 1916 г. // Гос. архив Тульс Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Егора Михайлова Руднева. 1916 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Татьяны Михайловой Сафроновой с сыном Романом Николаевым. 1916 г. Показать все
Протоколы и повестки землемера Сухова о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1916 Показать все
Протоколы и планы о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. 1916 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 4. Показать все
Тетрадь вычислений землемера Сухова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Натальи Григорьевой Сисявиной. 1916 г. // Гос. архив Тульской обла Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Тимофею Владимирову Зубову с братьями в даче с. Козари той же волости Показать все
Тетрадь вычислений землемера Путниса по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Тимофею Владимирову Зубовув в Показать все
Дело об отказе государственному крестьянину с. Березовец Березовской волости Новосильского у. Михаилу Исаеву сыну Басову в освобождении от рекрутской повинности сына Вуко Показать все
Дело об отказе государственной крестьянке с. Березовец Березовской волости Новосильского у. Пелагее Арефьевой дочери Клейменовой в возвращении из рекрут мужа Григория Але Показать все
Дело об отказе государственной крестьянке с. Березовец Березовской волости Новосильского у. вдове Марии Архиповой дочери Кичиной в освобождении от рекрутской очереди сына Показать все
Дело о семейно-имущественном разделе с. Березовец Березовской волости Новосильский уезд. 1922–1923 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-647. Опись 2. Дело 9.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2954Березовец, с. каз.при рч. Березовке.20531112421437Церковь православная 1 Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
800. Березовец, село бывшее государственное, дворов 349, жителей 2631, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, лавка, овчинный заво Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Березовец
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64313Березовецсело52°53'с.ш.36°48'в.д.N-37-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54618425106с Берёзовецсело