село Берёзовец, село Берёзовец, Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Берёзовец

Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о признании права на пользование землей за гражданами Дергуновым, Матвеевым и др. села Березовец, Березовецкой волости, Новосильского уезда, Тульской губернии. 1922– Показать все
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Сергея Назарова, Николая Воробьева и Ефима Ишутина на постановление Но Показать все
Дело о возобновлении межевых знаков при выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Василию Федорову Рудневу. 1911 г. // Показать все
Протокол, повестки и тетрадь вычислений землемера Матвеева по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Василию Показать все
Протокол и повестка землемера Кузовлева по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Василию Федорову Рудневу. 1 Показать все
Протокол, справка землемера Гировского и заявление сельского старосты Ефима Терехова по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Давиду Изотову Пантюхину. 1912 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Василию Федорову Рудневу. 1912 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Давиду Изотову Пантюхину. 1913 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Протокол и повестки землемера Минаева по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Давиду Изотову Пантюхину. 191 Показать все
Тетрадь вычислений по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. 1914 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Александры Парфеновой Ашурковой с детьми Матреной и Федором. 1916 Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьян с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Екатерины и Ивана Терентьевых Ерохиных. 1916 г. // Гос. архив Тульск Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Дмитрия Сергеева Казачкова. 1916 г. // Гос. архив Тульской област Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Харитиньи Федотовой Комаровой с детьми: Прасковьей, Христиной, Авд Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьян с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Ивана Иванова Кузовкова (первого) и Ивана Иванова Кузовкова (второго Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянок с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Татьяны и Марии Михайловых Пантюхиных. 1916 г. // Гос. архив Тульс Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Егора Михайлова Руднева. 1916 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Татьяны Михайловой Сафроновой с сыном Романом Николаевым. 1916 г. Показать все
Протоколы и повестки землемера Сухова о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1916 Показать все
Протоколы и планы о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. 1916 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 4. Показать все
Тетрадь вычислений землемера Сухова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Натальи Григорьевой Сисявиной. 1916 г. // Гос. архив Тульской обла Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Тимофею Владимирову Зубову с братьями в даче с. Козари той же волости Показать все
Тетрадь вычислений землемера Путниса по делу о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Березовец Березовской вол. Новосильского у. Тимофею Владимирову Зубовув в Показать все
Дело об отказе государственному крестьянину с. Березовец Березовской волости Новосильского у. Михаилу Исаеву сыну Басову в освобождении от рекрутской повинности сына Вуко Показать все
Дело об отказе государственной крестьянке с. Березовец Березовской волости Новосильского у. Пелагее Арефьевой дочери Клейменовой в возвращении из рекрут мужа Григория Але Показать все
Дело об отказе государственной крестьянке с. Березовец Березовской волости Новосильского у. вдове Марии Архиповой дочери Кичиной в освобождении от рекрутской очереди сына Показать все
Дело о семейно-имущественном разделе с. Березовец Березовской волости Новосильский уезд. 1922–1923 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-647. Опись 2. Дело 9.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
2954Березовец, с. каз.при рч. Березовке.20531112421437Церковь православная 1 Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Березовская волость
800. Березовец, село бывшее государственное, дворов 349, жителей 2631, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, лавка, овчинный заво Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Новосильский уезд, Березовская волость
село Березовец

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Залегощенский район
64313Березовецсело52°53'с.ш.36°48'в.д.N-37-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Залегощенский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
54618425106с Берёзовецсело
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