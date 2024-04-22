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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1319Однодворок при мельнице Комарихе, поч.при Полуденском пруде.9532134
1320При мельнице Комарихе, поч.при Комарихинском пруде.9532488
1321При Полуденской мельнице, однодв.при пруде.9532111
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
192) д. Комариха 1-я, на р. ПолуденнойФилатовское общество597Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и старообрядцыРусские7312
193) д. Комариха 2-я. на р. Полуденной и ключеФилатовское общество456Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и старообрядцыРусские7312
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
735780Комарихадеревня58°24'00"56°03'00"O-40-053
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620402186д Комарихадеревня