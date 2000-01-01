село Покровка, село Покровка, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Покровка

Мамлютский район, Северо-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ишимский уезд, Беловская волость
Покровский пос. (Охитово), при оз. Охитовом, на прос. дор.5331671717555

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, Пригородный сельский округ
село ПокровкаПокровка а.595249100
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