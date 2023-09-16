агрогородок Кищина Слобода, Борисовский район, Минская область (на 2021) — Familio

Кищина Слобода

Борисовский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Борисовский уезд
Кищиная Слобода25Цюндзевицкий65245266

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Борисовский уезд, Кищино-Слободская волость
227. Кищино-Слобода, село бывшее владельческое, при реке Начке, дворов 62, жителей 840, волостное правление, церковь православная, школа. В 8 верстах — Бродавка, винокуре Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Борисовский уезд, Кищино-Слободская волость
село Кищина-слобода2167332956824602321478155

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Кищино-Слободская волость
Слобода-Кищино, имение55119416½
Слобода-Кищино, с.81010319416

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Борисовский район, Пригородный сельсовет
аг. Кищина Слобода218

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