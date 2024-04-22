деревня Шубино, деревня Шубино, Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Шубино

Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
776Шубино, с. вл.при безымянном ручье.502818121122Церковь православная 1. Маслобоень 5.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Рябинская волость
Шубина (деревня)15Хотынец

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Урицкий район
292204Шубинодеревня53°07'с.ш.35°38'в.д.N-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Урицкий муниципальный район, Бунинское сельское поселение
54655413146д Шубинодеревня
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