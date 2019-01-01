деревня Малое Городище, Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Малое Городище

Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения д. Городище Турской волости Лужского уезда; план. 1904 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Городищи, Турской волости, Лужского уезда, П. Никифоровым. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
По жалобе крестьянина д. Городищи, Турской волости, Лужского уезда, Т. Ларионова на приговор сельского общества. 1896–1898 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О перечислении крестьянки д. Городище Турской волости Лужского уезда А. Ивановой в Петербургское мещанское общество. 1898–1899 гг. // Центральный государственный историче Показать все
По жалобе крестьян Турской волости д. Городище на захват Новгородским купцом Петром Любацким принадлежащей им земли в ухожах. 1883 г. // Центральный государственный истор Показать все
Переписка с Лужской уездной земской управой о сложении недоимки земского сбора с кр. С. Павлова Турской волости дер. Городище. 1902 г. // Центральный государственный исто Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2215Городище, д. вл.при ключе.604081920

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Турская волость
Городище д.594 стан4996 участок34станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
58399Малое Городищедеревня58°18'00"30°16'00"O-36-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Шимский муниципальный район, Уторгошское сельское поселение
49655450216д Малое Городищедеревня

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