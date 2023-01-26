село Луги, Вінницька область (на 2018) — Familio

Луги

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ольгопольский уезд, Лугская волость
1109. Луг, село бывшее государственное, при речке Савранке, дворов 649, жителей 3768, в. правл. (уездный город в 33 верстах), 2 церкви православных, школа, 4 питейных дом Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Подольская губерния, Ольгопольский уезд, Лугская волость
село Луги10828399716396696705913754[...]

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ольгопольский уезд, Лугская волость
Луги1145535026-

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2523Лугиселоцентр сільської радир-н Чечельницькийсільрада Лузька

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