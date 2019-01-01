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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4216Елпачиха (Удик), дер.при ррч. Амзе малой и Елпачихе.2471265746671Мечетей 2. Магометанская школа. Волостное правление. Земская станция. Торжок.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1290. Елпачиха (Удик, Елпаха), деревня бывшая государственная, при речках Малой Елпачихе и Амзе, дворов 249, жителей 1436, волостное правление (уездный город в 24 верстах Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) д. Елпачиха или Удик на р. Малой Амзе, две мечети, русско-башк. шк., вол. прав., земск. ст., еженед. базар по четвер.Елпачихинское общество47813831218ВотчинникиМагометанеБашкиры24—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Елпачиха
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346767Елпачихасело57°06'00"55°32'00"O-40-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57604419101с Елпачихасело