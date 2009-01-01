Населенное место

Стародворцы, выс. (Романовича), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 54, у. гор. 35 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Лида 35 в.

Стародворцы, ок., жит. 50 (24 м. 26 ж.), дес. 100, раз. см. пред.