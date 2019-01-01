деревня Желтиковская, деревня Желтиковская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Желтиковская

Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Шенкурский уезд
2085Желтиховская, д.на лев. ст. р. Сулонды.8054126047

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Верхосуландская волость
Желтиковскаядер.Верхосуландскогопри реке Суланде34126164Желтиковскому

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Шенкурский район
83125Желтиковскаядеревня61°49'с.ш.42°11'в.д.P-38-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, Ровдинское сельское поселение
11658420176д Желтиковскаядеревня
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