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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Речицкий уезд
Заспа23Винч—35109119
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
716. Заспа, село бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 92, жителей 788, волостное правление, церковь православная, школа, лавка. В 4 верстах — усадьба Гипнолитов, Показать все
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Заспа, имение261435515—
Заспа, село1311193435515—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Заспа
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Заспа1258
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Заспа577