агрогородок Заспа, агрогородок Заспа, Речицкий район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Заспа

Речицкий район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Речицкий уезд
Заспа23Винч35109119

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Заспенская волость
716. Заспа, село бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 92, жителей 788, волостное правление, церковь православная, школа, лавка. В 4 верстах — усадьба Гипнолитов, Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Заспенская волость
Заспа, имение261435515
Заспа, село1311193435515

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Минская губерния, Речицкий уезд, Заспенская волость
село Заспа

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Речицкий район, Заспенский сельсовет
д Заспа1258

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Речицкий район, Заспенский сельсовет
аг. Заспа577
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